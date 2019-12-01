На трассе в Татарстане легковушка влетела под фуру: два человека погибли

Фото: “Татар-Информ”

На трассе Казань — Оренбург произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщает “Татар-Информ”.

ДТП произошло накануне вечером в Чистопольском районе. Автомобиль ВАЗ-2113 врезался в грузовой автомобиль Scania. От удара легковушка отскочила и перевернулась на обочине. По данным издания, в ДТП погибли два человека — пожилые мужчина и женщина. Еще трое молодых людей госпитализировали в больницу.

Ранее под Казанью в аварии погиб 33-летний водитель автомобиля Volkswagen. Он также столкнулся с грузовиком Scania.