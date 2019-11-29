Смертельное ДТП под Казанью: уставший водитель врезался в грузовик
Сегодня утром на трассе под Казанью в аварии погиб 33-летний водитель автомобиля Volkswagen. Он столкнулся с грузовиком Scania.
ДТП произошло на 36 км автодороги Сорочьи Горы — Шали. Водитель Volkswagen, двигаясь со стороны села Сорочьи горы в направлении села Шали, управляя машиной в утомленном состоянии, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania.
От полученных травм он скончался на месте.
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