Задержанный рейс с Хайнаня вылетел в Казань

В китайском Хайнане задержанный почти на двое суток рейс вылетел в Казань. Прибытие лайнера ожидается в половине первого дня.

Рейс авиакомпании I Fly из города Санья на китайском курортном острове Хайнань задержался из-за закрытия китайского аэропорта Нанкин — самолет просто не смог вылететь, чтобы забрать туристов. В итоге авиакомпания заменила лайнер на другой борт. Как пишут РИА Новости, прибытие в Казань ожидается в 12.25.

Ранее “Реальное время” сообщало, что туристы из России вторые сутки ждут вылета в Казань из аэропорта китайского курорта Санья на острове Хайнань.