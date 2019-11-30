Туристы вторые сутки ждут вылета из китайской Саньи в Казань

Туристы из России вторые сутки ждут вылета в Казань из аэропорта китайского курорта Санья на острове Хайнань.



Самолет авиакомпании iFly, согласно расписанию, должен был вылететь из Саньи в 0:50 29 ноября, однако он до сих пор задерживается.

«Рейс задерживается, самолет недавно вылетел из Казани. Как он долетит до Саньи, туристы полетят на нем обратно», — сообщили "Интерфаксу" в аэропорту Казани.

В колл-центре авиакомпании iFly сообщили, что самолет с российскими туристами должен вылететь из Саньи в Казань 1 декабря в 5:30 по местному времени. По данным СМИ, с острова не могут вылететь около 400 человек.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании I Fly вылетел из Уфы в курортный город Санья (Китай) после задержки более чем на 27 часов.