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В РПЦ раскритиковали новый порядок медосмотра водителей

07:26, 01.12.2019
В РПЦ раскритиковали новый порядок медосмотра водителей
Фото: realnoevremya.ru

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал предлагаемый Минздравом новый порядок медосвидетельствования водителей. Он заявил, что это противоречит презумпции невиновности.

«Почему человек, который не пьет и который очень умеренно употребляет алкогольные напитки, должен ходить и доказывать, что он не алкоголик? А почему тогда не ввести другие тесты, чтобы человек доказывал, что он не вор, не убийца, что он не нарушает супружескую верность?» — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее новый порядок медосмотров раскритиковали Генпрокуратура и Владимир Путин. В итоге Минздрав РФ отложил данное решение. Теперь оно должно вступить в июле 2020 года.

Общество
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