В РПЦ раскритиковали новый порядок медосмотра водителей

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал предлагаемый Минздравом новый порядок медосвидетельствования водителей. Он заявил, что это противоречит презумпции невиновности.

«Почему человек, который не пьет и который очень умеренно употребляет алкогольные напитки, должен ходить и доказывать, что он не алкоголик? А почему тогда не ввести другие тесты, чтобы человек доказывал, что он не вор, не убийца, что он не нарушает супружескую верность?» — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее новый порядок медосмотров раскритиковали Генпрокуратура и Владимир Путин. В итоге Минздрав РФ отложил данное решение. Теперь оно должно вступить в июле 2020 года.