Минобороны: парад 9 Мая в Москве пройдет без техники

Из-за оперативной обстановки в параде на Красной площади не задействуют кадетов, суворовцев и нахимовцев

Минобороны России раскрыло детали проведения парада 9 Мая в Москве.

В пешей колонне на Красной площади примут участие военнослужащие из вузов всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил РФ. Колонна военной техники в параде задействована не будет.

В ходе авиационной части над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных групп. Завершит парад пролет штурмовиков Су-25, которые раскрасят небо Москвы в цвета флага РФ.

При трансляции парада покажут работу всех видов и родов войск, действующих в зоне специальной военной операции, а также несущих дежурство на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях.

В связи с оперативной обстановкой в этом году кадеты, суворовцы и нахимовцы в параде на Красной площади участвовать не будут.



Ариана Ранцева