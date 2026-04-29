В РФ может появиться новая статья КоАП за нарушение пищевых регламентов

Россельхознадзор предлагает ввести административную ответственность для производителей и продавцов за нарушение пищевых технических регламентов, пишет газета «Известия».

В пресс-службе Россельхознадзора заявили, что целесообразно дополнить Кодекс об административных правонарушениях РФ отдельной статьей 14.43.2, предусматривающей ответственность за нарушение изготовителем или продавцом требований исключительно пищевых технических регламентов.

В ведомстве отметили, что подведомственные лаборатории продолжают выявлять фальсифицированную продукцию, что говорит о недостаточной эффективности существующих штрафов. Сейчас прямой ответственности за несоблюдение техрегламентов не предусмотрено. При этом ведомство может применять санкции за смежные нарушения, связанные с качеством и безопасностью.

В первом квартале этого года было наложено таких штрафов на сумму более 9 млрд рублей. За это же время ведомство провело 4 172 исследования продукции животного происхождения и кормов. Несоответствие заявленному качеству выявлено в 336 пробах, что составляет 8,05%.



Ариана Ранцева