Финал очередного конкурса «Мисс Татарстан» состоится в январе 2020 года

Финал конкурса «Мисс Татарстан — 2020» состоится 24 января в КРК «Пирамида», кастинг состоится 15 декабря в торговом центре «Мега». Об этом президент общественной организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова рассказала в интервью гендиректору «Татмедиа» Андрею Кузьмину.

Известно, что по итогам конкурса определят двух победительниц — «Мисс Татарстан-2020» и «Мисс Казань — 2020».

Напомним, что в этом году финал конкурса красоты «Мисс Татарстан — 2019» прошел 26 января в КРК «Пирамида». Главный титул и корону получила Ралина Арабова из Казани, которая выступала на конкурсе под номером 6.

В финальном этапе конкурса приняли участие 30 самых красивых девушек Татарстана в возрасте от 14 до 23 лет из Казани, Набережных Челнов, Бугульмы, Менделеевска, Зеленодольска и Нижнекамска.