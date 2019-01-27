Черное&белое: как в Казани из 30 красоток выбирали Мисс Татарстан — 2019

Накануне вечером в КРК «Пирамида» прошел финал конкурса красоты «Мисс Татарстан - 2019». Главный титул и корону получила Ралина Арабова из Казани, которая выступала на конкурсе под номером 6. Теперь победительница будет бороться за титул «Мисс Россия».



В финальном этапе конкурса приняли участие 30 самых красивых девушек Татарстана в возрасте от 14 до 23 лет из Казани, Набережных Челнов, Бугульмы, Менделеевска, Зеленодольска и Нижнекамска.