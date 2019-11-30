Газопровод «Турецкий поток» откроют 8 января

Церемония запуска газопровода «Турецкий поток» пройдет 8 января 2020 года в Стамбуле. Об этом пишет РБК со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, что в ноябре 2018 года президент России Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган открыли морской участок газопровода «Турецкий поток».

«Турецкий поток» — реализуемый в настоящее время международный проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции, что позволит стать Турции газовым хабом и значительно повысит надежность газоснабжения Южной и Юго-Восточной Европы.

Трубопровод протяженностью около 1 100 километров будет состоять из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.