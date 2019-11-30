В России увеличилось производство черной икры

В России в этом году увеличилось производство черной икры. Так, с января по сентябрь этого года российские аквакультурные хозяйства произвели 32,7 т икры осетровых рыб, что на 23,3% больше, чем в прошлом году.

Увеличение производства связано как с ранее сделанными инвестициями в осетровые фермы, так и с переработкой импортной продукции из Китая и Уругвая.

Однако отмечается, что официальная статистика не зафиксировала рост импорта черной икры. За три квартала 2019 года Россия ввезла из других стран около 5 т осетровой икры на $1,2 млн, а в 2018 году за этот же период Россия ввезла почти в 2,5 раза больше икры — 12,2 т на $2,6 млн, подсчитал РБК.

Ранее сообщалось, что в Татарстане осудят жителя Владивостока за продажу более 9 кг черной икры через мессенджеры.

