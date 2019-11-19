В Татарстане осудят жителя Владивостока за продажу более 9 кг черной икры через мессенджеры

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Владивостока, которому вменяют незаконные приобретение, хранение, пересылку и продажу частей водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России. Дело будет направлено в Ново-Савиновский районный суд.



По версии следствия, в мае 2018 года обвиняемый незаконно приобрел 9 кг добытой в Приморском крае черной икры калуги и амурского осетра, а затем переправил ее в Казань. В столице Татарстана мужчина продавал икру местным жителям через объявления в мессенджерах.

Ущерб водным биологическим ресурсам России составил более 2,6 млн рублей. В декабре при реализации очередной партии икры мужчину задержали оперативники. Свою вину он не признал, сообщает прокуратура РТ.

Ранее сообщалось, что в России введут маркировку черной икры.