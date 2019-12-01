В Казани двое мужчин украли машину с помощью эвакуатора, распилили ее и сдали на металл

Прокуратура Советского района Казани поддержала обвинение по уголовному делу в отношении двоих местных жителей. Они признаны виновными в совершении кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба.

В мае 2019 года мужчины тайно похитили автомобиль ВАЗ-21054, припаркованный возле дома на улице Солидарности в Казани. Они увезли авто на эвакуаторе, после чего распилили его и сдали на металлолом. Потерпевший оценил ущерб в 50 тыс. рублей.

Вину подсудимые частично признали, судом назначено наказание в виде 440 и 360 часов обязательных работ. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего взыскании с виновного причиненного ущерба, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ранее сообщалось, что двух подростков, 15 и 16 лет, в Альметьевске осудили за похищение мужчины, строительных инструментов на сумму свыше 16 тыс. рублей и угон его автомобиля.

