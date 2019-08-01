Подростков в Альметьевске осудили за похищение мужчины и угон его автомобиля

Двух подростков, 15 и 16 лет, в Альметьевске осудили за похищение мужчины, строительных инструментов на сумму свыше 16 тыс. рублей и угон его автомобиля.

В сентябре прошлого года 15-летний подросток, делая ремонт у своего 32-летнего знакомого, похитил у него инструменты на сумму более 16 тыс. рублей. Спустя два месяца преступник сам связался с мужчиной под предлогом возврата строительных инструментов. На встречу подросток пришел вместе со своим 16-летним приятелем. Они избили потерпевшего, усадили на заднее сиденье его же автомобиля Geely Emgrand и поехали кататься по близлежащим городам.

Более того, молодые люди похитили у мужчины 125 тыс. рублей с помощью банковского приложения. Украденные деньги они поделили между собой. На следующий день подростков задержали.

Как передает пресс-служба Альметьевской прокуратуры, свою вину ребята признали частично, возместив ущерб в 17 тыс. рублей. Суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии для 15-летнего злоумышленника и 1 год 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года для 16-летнего подельника.

Ранее сообщалось, что в Казани задержана женщина, которая «заработала» миллионы, проводя «обряды очищения».

