СМИ оценили покупательскую способность “поколения Z”

Крупные компании находят новые способы привлечения покупателей поколения Z — мемы и привлечение популярных блогеров.

Как отмечает Bloomberg, поколение Z стало крупнейшей в мире группой потребителей, покупательная способность которой только в США превышает $ 143 млрд.

Так что бренды теперь не прочь посмеяться над собой. А мем-аккаунты являются хорошим способом для брендов охватить аудиторию, которая не использует медиа так же, как их родители, бабушки и дедушки.

Медиадиректор рекламного агентства Mekanism Кэрри Дино подчеркнул, что аккаунты с мемами — один из самых быстрорастущих сегментов в «Инстаграме», самая популярная площадка у молодежи.

Также агентство отмечает, что купленные у блогеров посты не вызывают такого доверия, как раньше. Теперь популярны саркастичные мемы. Они говорят с потенциальными покупателями на простом языке, в отличие от «отшлифованных» постов блогеров.

