В Нижнекамске появится историческая энциклопедия местных сел и деревень
В Нижнекамске планируют издать историческую энциклопедию местных сел и деревень.
Так, в центре инициатив «Ковер» по инициативе общественного совета собрались эксперты, в том числе и из других городов, для обсуждения работу по краеведению, продвижения дополнительных инициатив.
На собрании было решено создать рабочую группу по изданию большой энциклопедии Нижнекамского района, активнее привлекать грантовую поддержку, задействовать в краеведческих поисках самих сельчан, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.
Ранее «Смена» опубликовала расписание Зимнего книжного фестиваля.
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