В Нижнекамске появится историческая энциклопедия местных сел и деревень

В Нижнекамске планируют издать историческую энциклопедию местных сел и деревень.

Так, в центре инициатив «Ковер» по инициативе общественного совета собрались эксперты, в том числе и из других городов, для обсуждения работу по краеведению, продвижения дополнительных инициатив.

На собрании было решено создать рабочую группу по изданию большой энциклопедии Нижнекамского района, активнее привлекать грантовую поддержку, задействовать в краеведческих поисках самих сельчан, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Ранее «Смена» опубликовала расписание Зимнего книжного фестиваля.

