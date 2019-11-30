«Смена» опубликовала расписание Зимнего книжного фестиваля

14 и 15 декабря в Центре современной культуры «Смена» состоится двенадцатый Зимний книжный фестиваль, который в этом году посвящен музыке и литературе.

Так, гостем фестиваля станет публицист и главный редактор проекта «Полка» Юрий Сапрыкин с лекцией «Стыдно не знать!», которая посвящена иерархиям и нормативам в поп-музыке, музыкальный журналист Лев Ганкин представит книгу «Хождение по звукам», а главный редактор научно-популярного издания N+1 Илья Ферапонтов презентует в Казани лекцию «Звездная музыка: что и как звучит во Вселенной» — о том, как ученые научились слышать и записывать звуки космоса и превратили их в музыку, используя переменные звезды в качестве инструментов.

Кроме того, параллельная программа фестиваля пройдет в творческой лаборатории «Угол». Там состоятся три специальных кинопоказа, которые организованы совместно с Beat Film Festival и посвящены годовщине падения берлинской стены. 14 декабря зрителям покажут фильм «Берлинский фейсконтрольщик», а перед его началом главный редактор издательства «Шум» Илья Воронин представит книгу «Der Klang der Familie. Берлин, техно и падение Стены», которая посвящена истории клубного Берлина конца 80-х и 90-х.

15 декабря пройдет показ фильма-концерта по случаю 25-летия техносцены «Когда я думаю о Германии ночью». 16 декабря после показов фильмов в «Углу» пройдет чемпионат по чтению вслух «Открой Рот».

Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, мэрии Казани и фонда «Живой».

Подробное расписание доступно на сайте Зимнего книжного фестиваля.