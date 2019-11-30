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В башкирском Ишимбае появятся три ледовых городка

11:02, 30.11.2019
В башкирском Ишимбае появятся три ледовых городка
Фото: ufacity.info

На обустройство новогодних городков на территории Ишимбая местная администрация планирует потратить 2,94 млн рублей.

Новогодние городки должны появиться на площади Ленина, площади Первооткрывателей башкирской нефти, а также в девятом (Южном) микрорайоне. Работы потребуется выполнить до 20 декабря — то есть в течение 15 дней после определения победителя. Подрядчик должен будет изготовить ледяные объекты, установить, а потом и демонтировать горки, построить входные группы, устроить декоративный ледовый забор высотой не менее 1,2 метра и длиной не менее 155 погонных метров.

Об аукционе было объявлено 25 ноября, заявку можно подать до 3 декабря, а аукцион состоится 5-го числа. Оплатят работы из бюджета самого города Ишимбая.

Ранее сообщалось, что у Центра семьи «Казан» запустили специальные пушки, которые создают искусственный снег для строительства ледового городка.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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