В башкирском Ишимбае появятся три ледовых городка

На обустройство новогодних городков на территории Ишимбая местная администрация планирует потратить 2,94 млн рублей.

Новогодние городки должны появиться на площади Ленина, площади Первооткрывателей башкирской нефти, а также в девятом (Южном) микрорайоне. Работы потребуется выполнить до 20 декабря — то есть в течение 15 дней после определения победителя. Подрядчик должен будет изготовить ледяные объекты, установить, а потом и демонтировать горки, построить входные группы, устроить декоративный ледовый забор высотой не менее 1,2 метра и длиной не менее 155 погонных метров.

Об аукционе было объявлено 25 ноября, заявку можно подать до 3 декабря, а аукцион состоится 5-го числа. Оплатят работы из бюджета самого города Ишимбая.

Ранее сообщалось, что у Центра семьи «Казан» запустили специальные пушки, которые создают искусственный снег для строительства ледового городка.

