Названо имя подозреваемого в совершении теракта в Лондоне

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В совершении теракта на Лондонском мосту 29 ноября подозревается ранее судимый исламист Усман Хан.

Как сообщает издание Reuters, ранее мужчина проживал в графстве Стаффордшир и неоднократно привлекался к уголовной ответственности за связи с террористическими организациями и подготовку взрыва в Лондонской фондовой бирже. Он вышел из тюрьмы в декабре прошлого года.

В Лондон злоумышленник прибыл на конференцию Кембриджского университета по реабилитации заключенных. Сейчас по месту его жительства проводятся обыски. Помимо этого, полицейские ищут возможных соучастников Хана.

Напомним, вчера на Лондонском мосту в центре столицы Великобритании неизвестный напал с ножом на прохожих. В результате пострадали пять человек.