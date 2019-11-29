Мифтахов о дебюте за «Ак Барс»: «Первый блин комом»
Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов поделился впечатлениями от дебюта в КХЛ после поражения от «Сочи» (0:1):
— Ничего страшного, первый блин комом — буду исправлять ошибки. Нельзя было пропускать, но это хоккей, бывает. Значит, в следующей игре выйду и сделаю все, чтобы не пропустить. А так игралось отлично, спокойно готовился, все нормально.
— Успели почувствовать разницу между КХЛ, ВХЛ и МХЛ? Или после первого матча рано об этом говорить?
— Почувствовал — скорости, во-первых, повыше, игроки более мастеровитые — это сразу видно, и броски чуть-чуть другие. Но я вошел спокойно, легко.
— Наверное, для вас это был хороший тест перед молодежным чемпионатом мира.
— Конечно, это на самом деле хорошая проверка. Я уже давно жду своего шанса, мне его предоставили — спасибо тренерам за доверие.
— Соперник сегодня был менее активен в атаке. Это мешало сконцентрироваться?
— Я должен быть всегда готов — неважно, сколько бросков, я должен поймать все, неважно, в какой момент: опасный или нет. Моя задача — ловить, и все.
— А как комфортнее вам играть?
— Комфортнее, когда много бросают — это вам любой вратарь скажет. Но, опять же, я был в тонусе, поддерживал себя: надо быть готовым к любым матчам.
— Вы практически синхронно дебютировали в КХЛ с вратарем системы СКА Ярославом Аскаровым — говорят, что именно вы вдвоем поедете на молодежный чемпионат мира. Следите за конкурентом?
— Нет — честно сказать, мне без разницы. Я делаю свою работу, готовлюсь, и мне неважно, кто там и что. Слышал о том, что хороший вратарь, немного видел его игру за СКА. Хороший парень, с победой его — первый матч и сразу выиграл.
— Но зато вы меньше пропустили.
— Это неважно, главное — победа, — считает Мифтахов.СпортХоккей Татарстан
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