Мифтахов о дебюте за «Ак Барс»: «Первый блин комом»

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов поделился впечатлениями от дебюта в КХЛ после поражения от «Сочи» (0:1):

— Ничего страшного, первый блин комом — буду исправлять ошибки. Нельзя было пропускать, но это хоккей, бывает. Значит, в следующей игре выйду и сделаю все, чтобы не пропустить. А так игралось отлично, спокойно готовился, все нормально.

— Успели почувствовать разницу между КХЛ, ВХЛ и МХЛ? Или после первого матча рано об этом говорить?

— Почувствовал — скорости, во-первых, повыше, игроки более мастеровитые — это сразу видно, и броски чуть-чуть другие. Но я вошел спокойно, легко.

— Наверное, для вас это был хороший тест перед молодежным чемпионатом мира.

— Конечно, это на самом деле хорошая проверка. Я уже давно жду своего шанса, мне его предоставили — спасибо тренерам за доверие.

— Соперник сегодня был менее активен в атаке. Это мешало сконцентрироваться?

— Я должен быть всегда готов — неважно, сколько бросков, я должен поймать все, неважно, в какой момент: опасный или нет. Моя задача — ловить, и все.

— А как комфортнее вам играть?

— Комфортнее, когда много бросают — это вам любой вратарь скажет. Но, опять же, я был в тонусе, поддерживал себя: надо быть готовым к любым матчам.

— Вы практически синхронно дебютировали в КХЛ с вратарем системы СКА Ярославом Аскаровым — говорят, что именно вы вдвоем поедете на молодежный чемпионат мира. Следите за конкурентом?

— Нет — честно сказать, мне без разницы. Я делаю свою работу, готовлюсь, и мне неважно, кто там и что. Слышал о том, что хороший вратарь, немного видел его игру за СКА. Хороший парень, с победой его — первый матч и сразу выиграл.

— Но зато вы меньше пропустили.

— Это неважно, главное — победа, — считает Мифтахов.