Минниханов предложил использовать опыт WorldSkills Kazan 2019 на EuroSkills 2022

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил использовать опыт мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 для подготовки выступления сборной России на европейском чемпионате EuroSkills 2022 в Санкт-Петербурге. Об этом он заявил на заседании оргкомитета по подготовке и проведению WorldSkills Kazan, которое состоялось в Москве.

По его словам, при подготовке и проведении чемпионата в Казани очень пригодился опыт, полученный в Сан-Паулу и в Абу-Даби, где прошли аналогичные мероприятия, сообщает пресс-служба главы РТ.

В целом общее число посетивших «Казань Экспо» в рамках чемпионата превысило 270 тыс. человек — из 88 стран мира. В Абу-Даби число посетителей чемпионата WorldSkills 2017 составило порядка 150 тыс. человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать в России автономную некоммерческую организацию (АНО) по развитию движения WorldSkills. Она должна появиться до 15 февраля 2020 года.