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Минниханов предложил использовать опыт WorldSkills Kazan 2019 на EuroSkills 2022

21:38, 29.11.2019
Минниханов предложил использовать опыт WorldSkills Kazan 2019 на EuroSkills 2022
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил использовать опыт мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 для подготовки выступления сборной России на европейском чемпионате EuroSkills 2022 в Санкт-Петербурге. Об этом он заявил на заседании оргкомитета по подготовке и проведению WorldSkills Kazan, которое состоялось в Москве.

По его словам, при подготовке и проведении чемпионата в Казани очень пригодился опыт, полученный в Сан-Паулу и в Абу-Даби, где прошли аналогичные мероприятия, сообщает пресс-служба главы РТ.

В целом общее число посетивших «Казань Экспо» в рамках чемпионата превысило 270 тыс. человек — из 88 стран мира. В Абу-Даби число посетителей чемпионата WorldSkills 2017 составило порядка 150 тыс. человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать в России автономную некоммерческую организацию (АНО) по развитию движения WorldSkills. Она должна появиться до 15 февраля 2020 года.

ОбществоВласть Татарстан
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