Казанский «Зенит» в трех сетах обыграл уфимский «Урал»

«Зенит-Казань» в домашнем матче чемпионата России по волейболу в трех сетах обыграл уфимский «Урал» (3:0).

Несмотря на итоговый счет, две из трех партий прошли в упорной борьбе. В концовке третьей партии казанцы уступали гостям два очка, но смогли добавить в подаче и довели матч до победы.

После этой встречи волейболисты «Зенит-Казань» отправятся в Бразилию, где примут участие в клубном чемпионате мира.

«Зенит-Казань» — «Урал» (Уфа) — 3:0 (25:23, 25:16, 29:27).

«Зенит-Казань»: Соколов (19), Вольвич (12), Нгапет (9), Кононов (4), Бутько (5), Михайлов (11) — стартовая шестерка, Голубев (либеро), Сурмачевский (0), Земченок (0), Лихошерстов (0).

«Урал»: Кузнецов (8), Бирюков (8), Йовович (1), Спиридонов (9), Алексеев (15), Абросимов (8) — стартовая шестерка, Брагин (либеро), Макаров (0), Рыбаков (0).