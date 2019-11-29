Стали известны место и время прощания с татарским оперным певцом Рафаилем Сахабиевым

Оперного певца, заслуженного и народного артист ТАССР Рафаиля Сахабиева, который скончался сегодня в возрасте 67 лет, похоронят на кладбище «Мирный».



Прощание пройдет завтра, 30 ноября, в Доме актера имени Марселя Салимжанова. Церемония начнется в 10.00, сообщает пресс-служба Министерства культуры Татарстана.

Рафаэль Сахабиев родился 8 июля 1951 года в селе Шингальчи Нижнекамского района ТАССР. В 1976 году окончил Казанскую государственную консерваторию. Солист Татарского государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля (с 1976 года). С 1974 года ведет концертную деятельность, с 2001 года — доцент.