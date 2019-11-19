Китайское предприятие по производству стекла намерено стать резидентом ТОСЭР «Нижнекамск»

Китайская компания «Чжанцзяган Ляньцзи» планирует стать резидентом ТОСЭР «Нижнекамск». Делегация предприятия прибыла в Нижнекамск с рабочим визитом.

«Чжанцзяган Ляньцзи» сотрудничает с такими предприятиями, как Haier, Gree, Meidea, LG и др. В Татарстане компания по производству закаленного стекла рассматривает площадку для организации собственного предприятия по поставке материалов партнерам на месте.

Одним из вариантов размещения является индустриальный парк «Пионер», сегодня там работает первый резидент ТОСЭР «Нижнекамск» — совместное российско-китайское производство по окрашиванию рулонной стали.

Так, «Чжанцзяган Ляньцзи» планирует реализовать проект в три этапа с общей суммой инвестиций 150 млн рублей и с созданием 65 новых рабочих мест. Новое производство на территории Татарстана они готовы запустить весной следующего года, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Ранее сообщалось, что три проекта планируют стать резидентами ТОСЭР «Нижнекамск». В ближайшие 10 лет Нижнекамск планирует привлечь не менее 20 компаний с объемом инвестиций 7,5 млрд рублей.

