РПЛ рассматривает вариант расширения чемпионата до 24 команд

Фото: пресс-служба РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) рассматривает возможность увеличения числа участников до 24 команд. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «РБК-Спорт».

На проходившем на днях совещании руководства РПЛ и представителей клубов лиги было представлено несколько вариантов изменения формата проведения чемпионата России. Одним из рассмотренных вопросов был вариант расширения лиги до 24 команд.

В случае увеличения числа участников на первом этапе чемпионата они будут разделены на две группы по 12 команд, исходя из результатов прошлого сезона. Каждый из клубов сыграет по 22 матча. После первого этапа команды будут распределены на четыре шестерки и в весенней части чемпионата сыграют еще по 10 матчей.

При этом первая шестерка будет разыгрывать медали и места в еврокубках. Последняя — право остаться в РПЛ. Остальные команды поборются за право играть в первой группе из 12 команд на следующий сезон.

Главной проблемой данного формата считается ротация участников в группах. Подобное разделение может привести к тому, что половина РПЛ будет начинать чемпионат, заранее не имея шансов на борьбу за медали.