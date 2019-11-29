В СПЧ рассказали, что нужно учесть при доработке законопроекта о домашнем насилии

Заместитель председателя совета при президенте РФ по правам человека Ирина Киркора рассказала, что в процессе доработки законопроекта о профилактике домашнего насилия важно изменить понятие семейно-бытового насилия, поскольку предложенное определение не содержит деяний, имеющих признаки преступления. В связи с чем возникает вопрос: «Какое насилие подлежит профилактике в рамках данного проекта закона?»

Также, по мнению зампреда СПЧ, некорректным является то, что право обращения за судебным защитным предписанием предоставлено только сотрудникам полиции, что является ограничением прав жертвы, сообщается на сайте СПЧ.

Напомним, сегодня Совет Федерации опубликовал проект нашумевшего закона о домашнем насилии. Главными новациями стали возможность запрета на приближение к жертве насилия и возможность обязать виновного съехать от его жертв. Помимо этого, суд может запретить нарушителю узнавать, где находится пострадавший.