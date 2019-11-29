Казанский Кремль прокомментировал срыв поездки чешской бизнес-миссии

Представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала срыв посещения чешской бизнес-миссией столицы Татарстана. По ее словам, несмотря на сорванное мероприятие, у президента РТ состоялась плановая встреча с послом.

«У Рустама Нургалиевича по плану состоялась встреча с послом. Они обсудили перспективы наращивания товарооборота. Мероприятие с участием бизнес-миссий отменилось по причине их неприбытия. Пока возможность его проведения в другие даты не обсуждалась», — цитирует Галимову РБК.

Напомним, что Министерство иностранных дел Чехии выясняет, почему чешскому самолету отказали в перелете из Москвы в Казань. Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек выдвинул предположение, что это может быть реакция России на актуальное состояние межгосударственных отношений.