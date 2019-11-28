Власти Чехии прокомментировали отказ в перелете бизнес-миссии из Москвы в Казань

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек выдвинул предположение, почему самолету с бизнес-миссией страны отказали в перелете по маршруту Москва-Казань.

«Могу предположить, что за всем этим может быть реакция России на актуальное состояние наших [межгосударственных] отношений», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Чехии выясняет, почему чешскому самолету отказали в перелете из Москвы в Казань. На борту воздушного судна находились члены бизнес-миссии Чехии во главе с министром сельского хозяйства Мирославом Томаном. Председатель правления Торгово-промышленной палаты (ТПП) Татарстана Шамиль Агеев сообщил ТАСС, что мероприятие в Казани при участии Томана отменилось из-за того, что у самолета из Праги были неправильно оформлены вылетные документы.