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Бизнес-миссии Чехии отказали в перелете из Москвы в Казань

17:55, 28.11.2019
Бизнес-миссии Чехии отказали в перелете из Москвы в Казань
Фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел Чехии выясняет, почему чешскому самолету отказали в перелете из Москвы в Казань. На борту воздушного судна находились члены бизнес-миссии Чехии во главе с министром сельского хозяйства Мирославом Томаном.

Глава МИД страны Томаш Петржичек отметил, что от российской стороны официального объяснения получено не было, пишет ТАСС.

Из-за этой ситуации Томан досрочно прервал работу бизнес-миссии в РФ, рассчитанную на пять дней, все ее члены вернулись в Прагу. В Казани у него были запланированы переговоры с представителями руководства Татарстана.

Председатель правления Торгово-промышленной палаты (ТПП) Татарстана Шамиль Агеев сообщил ТАСС, что форум при участии Томана отменился из-за того, что у самолета из Праги были неправильно оформлены вылетные документы.

Стоит отметить, что сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с послом Чехии в России Витезславом Пивонькой.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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