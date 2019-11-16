Авторы законопроекта о домашнем насилии пожаловались на угрозы в свой адрес

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала, что авторам законопроекта о домашнем насилии, одним из которых является и она, угрожают в социальных сетях и по электронной почте.

«Фактически всем людям, которые участвовали в этом законопроекте как соавторы, в соцсетях приходят угрозы», — рассказала она РБК.

Пушкина подчеркнула, что в последнее время угрозы участились не только в ее адрес, но и в адрес семьи. Помимо этого, она уточнила, что угрозы получали адвокат Мари Давтян, создатель сети взаимопомощи для женщин #ТыНеОдна Алена Попова и адвокат Алексей Паршин, защищающий сестер Хачатурян.

Ранее Пушкина заявила, что законопроект о домашнем насилии будет внесен в Государственную думу до конца текущего года.

