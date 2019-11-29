Минниханов выложил фото с участниками заседания группы «Россия — исламский мир» в Уфе

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в соцсетях фото с участниками прошедшего в Уфе заседания группы стратегического видения «Россия — исламский мир».

Отмечается, что в этом заседании приняли участие 17 членов группы от России и 17 представителей группы из 15 государств.

«Нам следует совместно повысить эффективность борьбы с терроризмом и взаимодействие по ряду других направлений, таких как защита традиционных нравственных ценностей, забота о социально незащищенных членах общества и национальных меньшинствах, борьба с природными и техногенными катастрофами и проблемы экологии», — приводит пресс-служба президента РТ слова Минниханова, которые он произнес на заседании группы.

Он отметил, что Россия готова делиться с исламскими странами технологиями и участвовать в подготовке кадров в наукоемких областях.