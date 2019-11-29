Хабиров рассказал о перезапуске «Индюшкина»

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал пост о поддержке Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури, выпускающего продукцию под брендом «Индюшкин». Предприятие получило 61 198 птенцов.

«Эта фабрика стояла два года, погрязнув в сложных банкротных процедурах. Мы с первого дня приняли решение сделать все, чтобы она скорее заработала», — написал Хабиров.

Глава республики пообещал и дальше поддерживать птицеводческий комплекс.

Ранее сообщалось, что новым инвестором предприятия стал «Птицеводческий комплекс «Урал». Компания намеревалась запустить «Индюшкина» в октябре.