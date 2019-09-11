Новый инвестор «Индюшкина» перезапустит производство в Башкирии в октябре

Новым инвестором Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури (БПК, бренд «Индюшкин») выступит московская компания «Птицеводческий комплекс «Урал». Возобновить производство компания рассчитывает уже в октябре этого года.

На заводе идут работы по расконсервации, ревизия оборудования, продолжается подбор персонала, передает «Коммерсант».

В администрации Мелеузовского района РБ газете рассказали, что компания будет выпускать продукцию под тем же брендом.

Отмечается, что «Урал» связывают с миллиардером Александром Клянчиным, владеющим гостиничной сетью Azimut Hotels.

Ранее в Минсельхозе РБ уже сообщали, что покупкой «Индюшкина» интересовались несколько компаний.

Напомним, что БПК был признан банкротом из-за долга перед налоговой в 200 млн рублей.