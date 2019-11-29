Управляющий «ЖК Яшьлек» провел инвентаризацию компании Ливады

Конкурсный управляющий ООО «ЖК Яшьлек» опубликовал результаты инвентаризации имущества компании. В отчет вошли здания и недострои в Челнах и права требования.

Несмотря на то, что компания Анатолия Ливады зарегистрирована в Ключищах Верхнеуслонского района РТ, основные средства находятся в Набережных Челнах. Речь идет о двух нежилых сооружениях в микрорайоне «Яшьлек».

Также указаны вложения во внеоборотные активы — четыре недостроенных объекта в том же микрорайоне Челнов.

В опись вошли права требования к ООО «Царицынский бугор» на 4,2 млн рублей, долги ЗАО «ФОН» менее чем на 200 тыс. рублей и требования о передаче квартир к ООО «ИнертДобыча».

Ранее «Спурт Банк» предъявил к «ЖК Яшьлек» требования на 216 млн рублей.