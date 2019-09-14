«Спурт Банк» предъявил к ООО «ЖК Яшьлек» требования на 216,5 млн рублей
АКБ «Спурт» предъявил к казанскому ООО «ЖК Яшьлек» требования на 216,5 млн рублей, следует из сообщения арбитражного управляющего. В сообщении добавляется, что требование обеспечено залогом имущества должника.
Требования предъявлены в рамках процедуры наблюдения, введенной в «ЖК Яшьлек». Сама компания зарегистрирована в селе Ключищи Верхнеуслонского района Татарстана и входила в периметр бизнес-империи бывшего главы ГК «ФОН» Анатолия Ливады.
«Спурт», напомним, также проходит процедуру банкротства.Бизнес Татарстан
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