В Башкирии в травмпункте произошла массовая драка, она попала на камеры видеонаблюдения

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В Стерлитамаке в ночь с 5 на 6 октября в местный травмпункт ворвались несколько человек и набросились с кулаками на двоих мужчин. Дерущиеся даже сломали дверь.

В Сети также появилась информация о том, что в драке участвовал действующий сотрудник полиции. Пытался ли он просто разнять мужчин или все-таки являлся участником побоища, предстоит выяснить МВД по Башкирии, которое уже начало следственную проверку.

«Санитарки затащили одного из пострадавших в операционную, однако бандиты сломали дверь, избиение продолжилось в присутствии сотрудников учреждения. В итоге оказалось, что один из участников потасовки — действующий сотрудник полиции. Нападавшие были настолько уверены в своей безнаказанности, что не стеснялись медперсонала, посетителей и даже видеокамеры травмпункта», — говорится в сообщении паблика «Омбудсмен полиции».



Кроме того, в распоряжении ГТРК «Башкортостан» оказалось видео с камер видеонаблюдения, на котором зафиксирован момент драки. Видно, как несколько молодых людей набрасываются с кулаками на уже избитого мужчину. Тот показывает на камеру наблюдения, но их это не останавливает.

Ранее сообщалось, что школьницы в Стерлитамаке устроили драку на глазах учителя.