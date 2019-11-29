Хабибулин о рекорде Билялова: «В рекордной серии у него все сложилось»

Бывший вратарь сборной России и «Ак Барса» Николай Хабибулин оценил рекордную «сухую» серию голкипера казанского клуба Тимура Билялова.

«Когда случаются такие длинные периоды без голов, то тут пересекаются многие факторы. Это игра голкипера, надежная система команды, тактическое построение, ну и звезды должны правильно встать на небе, чтобы не пропустить ни одной шайбы за более чем пять матчей.

По сути, может залететь любой отскок, даже при самой лучшей игре вратаря. Он может быть великолепен, но залетит — и все. Но тут у Билялова все сложилось», — считает Хабибулин.

Напомним, в матче против «Трактора» Билялов установил новый рекорд по продолжительности «сухой» серии в чемпионатах России остановившись на отметке в 316 минут и 9 секунд.