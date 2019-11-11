Логистический хаб Ozon в Зеленодольске создаст свыше тысячи рабочих мест

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Новый логистический хаб Ozon обеспечит жителям Татарстана свыше тысячи рабочих мест, сообщил генеральный директор компании Александр Шульгин. Церемония старта строительства хаба прошла сегодня в Зеленодольске.

Новые рабочие места появятся в первую очередь в самом хабе. Кроме того, как отметил глава Ozon Александр Шульгин, вокруг хаба вырастет новый рынок услуг по доставке на последней миле. Согласно планам компании, это также сформирует большое количество рабочих мест, а также даст работу предпринимателям и самозанятым.

Инвестиции в первую очередь логистического хаба Ozon превысят 2 млрд рублей.

Отметим, что ранее в компании озвучивали другие показатели нового хаба. Предполагалось, что хаб создаст две тысячи рабочих мест, а инвестиции оценивались в 1 млрд рублей.