«Краснодар» одержал третью победу подряд в Лиге Европы

«Краснодар» в домашнем матче группового раунда Лиги Европы обыграл швейцарский «Базель» (1:0).

Единственный мяч на 72-й минуте встречи с пенальти забил нападающий Ари.

Отметим, что в конце матча Ари был удален за удар соперника ладонью в лицо.

Перед последним туром в группе C лидирует «Базель», на счету которого 10 очков. У «Краснодара» и «Хетафе» по 9.

«Краснодар» Россия — «Базель» Швейцария 1:0 (0:0, 1:0)

Гол:

1:0 — 72, пенальти Ари.