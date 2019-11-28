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«Краснодар» одержал третью победу подряд в Лиге Европы

21:20, 28.11.2019
«Краснодар» одержал третью победу подряд в Лиге Европы
Фото: twitter.com/FC_Basel_fr

«Краснодар» в домашнем матче группового раунда Лиги Европы обыграл швейцарский «Базель» (1:0).

Единственный мяч на 72-й минуте встречи с пенальти забил нападающий Ари.

Отметим, что в конце матча Ари был удален за удар соперника ладонью в лицо.

Перед последним туром в группе C лидирует «Базель», на счету которого 10 очков. У «Краснодара» и «Хетафе» по 9.

«Краснодар» Россия — «Базель» Швейцария 1:0 (0:0, 1:0)
Гол:
1:0 — 72, пенальти Ари.

СпортФутбол
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