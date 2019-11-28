Михаил Задорнов: «Мы наблюдаем бум потребительского кредитования»

По словам президента — председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова, в России наблюдается рекордный спрос на кредиты.

«Мы наблюдаем бум потребительского кредитования, — заявил он в интервью интернет-газете «Реальное время». — Темп роста портфелей всех розничных кредитов и ипотеки больше 20 процентов».

По прогнозу Задорнова, такие темпы прироста розничного кредитования в ближайшее время сохранятся.

«Люди практически не заимствовали в 2015—2016 годах. В 2017 году были только первые попытки изменить потребительское поведение. Почему не заимствовали? Кризис 2014—2015 годов: резкое падение рубля, неопределенность, очень высокие ставки — тогда ключевая ставка ЦБ составляла около 18 процентов. Соответственно, люди выжидали, жили на каких-то запасах. Не обновляли автомобили и квартиры. Но это не может продолжаться долго», — считает глава одного из крупнейших розничных банков России.

Сейчас, по словам Задорнова, «люди видят, что так или иначе, а работа есть, номинальные зарплаты растут, ставки по кредитам упали».

«И стало возможно рефинансировать старые кредиты, брать новые кредиты на поддержание своего уровня жизни, получение медицинских услуг, устройство детей в школы, институты. Кредит здесь является мощным двигателем потребления», — подчеркнул Михаил Задорнов.

Напомним, что в 2019 году завершилось присоединение «Бинбанка» к банку «Открытие». По состоянию на 1 ноября 2019 года активы банка «Открытие» по РСБУ составили около 2,6 трлн рублей (7-е место по России), собственные средства — 368 млрд рублей. Региональная сеть банка насчитывает 743 офиса в 264 городах 72 регионов страны.

Ранее сообщалось, что банк «Открытие» к 2021 году намерен увеличить портфель юридических лиц в 1,5 раза и довести его объем до 1,5 трлн рублей.