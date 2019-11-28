Банк «Открытие» намерен в 1,5 раза увеличить портфель кредитов юрлиц

Банк «Финансовая корпорация Открытие» к 2021 году намерен увеличить портфель юридических лиц в 1,5 раза и довести его объем до 1,5 трлн рублей. К концу 2019 года портфель банка составит 1 трлн рублей. Об этом в интервью интернет-газете «Реальное время» заявил председатель правления банка Михаил Задорнов.

«В целом портфель российских банков в кредитовании юридических лиц около 35—38 трлн рублей. Цель наша — занять к концу года примерно 2—3% рынка и дальше двигаться, наращивать свою долю. В принципе, наша цель — около 5% рынка по различным сегментам, если мы говорим о 2020-м — начале 2021 года. Полтора триллиона рублей на конец 2020 года», — подчеркнул Задорнов.

Напомним, что в 2019 году завершилось присоединение «Бинбанка» к банку «Открытие». По состоянию на 1 ноября 2019 года активы банка «Открытие» по РСБУ составили около 2,6 трлн рублей (7-е место по России), собственные средства — 368 млрд рублей. Региональная сеть банка насчитывает 743 офиса в 264 городах 72 регионов страны.