Лидером «Реального рейтинга» среди застройщиков стала компания, построившая Болгарскую исламскую академию

Татарстанское ООО «Грань» стало лауреатом премии «Реальный рейтинг» в номинации «Строительные компании». Победителей премии за 2019 год назвали сегодня вечером в Казани.

«Грань» образована в июле 1998 года и занимается строительством как жилых объектов, так и промышленных, а также объектов культурного и социально-бытового назначения. Среди ее проектов — строительство Болгарской исламской академии, комплекса Белой мечети и гостиничного комплекса «Кол Гали» в Болгаре, а также стадиона «КАМАЗ» в Набережных Челнах.

Помимо нее, в номинации участвовали ЗСМИК (Башкирия, лауреат «Реального рейтинга — 2017»), «Кошелев-проект Самара» (Самарская область, лауреат «Реального рейтинга — 2018»), «Нью Граунд» (Пермский край), СГМ (Нижегородская область), «Алабуга Девелопмент» (Татарстан), «НПФ Металлимпресс» (Нижегородская область), «ГСИ-Волгонефтегазстрой» (Нижегородская область), «Шэлдом» (Саратовская область), «Строймонтаж-Инжиниринг» (Татарстан).

Справка

Отраслевую премию «Реальный рейтинг» вручают руководителям компаний из ПФО, добившихся самых значимых финансовых результатов за минувший год. В этом году церемония пройдет уже в третий раз и станет площадкой, на которой «Реальное время» соберет деловую элиту Поволжья. В лонг-лист рейтинга (топ-90) вошли по 10 компаний в каждой из девяти номинаций.



Рейтинг определят с помощью специально разработанной методики, при участии экспертного совета, в составе которого представители ВЦИОМ, «Деловой России», «Опоры России», Института развития финансовых рынков и ФИНАМ.

Оценивать участников «Реального рейтинга» будут по пяти критериям: