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Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»

17:40, 28.11.2019
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»
Фото: euroinvision.ru

Венгерская государственная телерадиокомпания (MTVA) отказалась осуществлять отбор артистов для участия в «Евровидении-2020». До этого она организовывала национальные отборочные этапы конкурса.

По данным The Guаrdian, отказ связан с тем, что организаторы конкурса концентрируются на ЛГБТ-тематике, а MTVA этого не приемлет.

Также сегодня организаторы «Евровидения-2020» представили логотип конкурса (на постере). Он представляет собой круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии. Стоит отметить, что флаг Венгрии на логотипе также присутствует.

Напомним, что в этом году «Евровидение» прошло в Израиле, в городе Тель-Авиве. Победителем «Евровидения-2019» стал Дункан Лоуренс, представлявший Нидерланды. В 2020 году конкурс пройдет в Роттердаме.

ОбществоКультура
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