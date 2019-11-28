Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»
Венгерская государственная телерадиокомпания (MTVA) отказалась осуществлять отбор артистов для участия в «Евровидении-2020». До этого она организовывала национальные отборочные этапы конкурса.
По данным The Guаrdian, отказ связан с тем, что организаторы конкурса концентрируются на ЛГБТ-тематике, а MTVA этого не приемлет.
Также сегодня организаторы «Евровидения-2020» представили логотип конкурса (на постере). Он представляет собой круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии. Стоит отметить, что флаг Венгрии на логотипе также присутствует.
Напомним, что в этом году «Евровидение» прошло в Израиле, в городе Тель-Авиве. Победителем «Евровидения-2019» стал Дункан Лоуренс, представлявший Нидерланды. В 2020 году конкурс пройдет в Роттердаме.ОбществоКультура
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