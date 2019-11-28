В Авиастроительном районе Казани под мостом застрял автовоз

В Казани очевидцы засняли, как под мостом застрял автовоз. Водитель грузовика не рассчитал высоту и повредил перевозимый автомобиль.

Как видно на фото, на мосту установлен знак об ограничении по высоте. Однако водитель грузовика не принял его во внимание и попытался проехать. Итог — поврежденный автомобиль.

Пользователи соцсетей сообщают, что это не первый случай, когда под данным мостом не может проехать грузовой транспорт.

Ранее аналитическая служба «Реального времени» сообщала, что татарстанцы стали больше покупать мощные автомобили.