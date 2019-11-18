В Челнах подняли ранее закрытые уголовные дела об избитых группировками подростках

В рамках расследования уголовного дела по задержанию молодежных группировок в Набережных Челнах полицейские поднимают ранее закрытые дела по избиениям подростков. Ранее ряд уголовных дел был закрыт из-за того, что не удалось найти виновных, сообщают «Челнинские известия».

Следователи также проводят проверки в школах № 6, 7, 27, 44, 47, 49, 68. Директоров учебных заведений могут привлечь к ответственности.

Напомним, что в Челнах прошли обыски у пяти лидеров молодежных группировок от 13 до 16 лет. Против детей возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Следователи считают, что дети всего лишь выполняли указание взрослых наставников, прививающих детям идеологию воровской романтики. Такое явление получило название «Казанский феномен».