В Удмуртии власти намерены штрафовать юрлица на 1 млн рублей за продажу снюсов несовершеннолетним

В Госсовет Удмуртии внесли законопроект, запрещающий продажу никотиновых пэков несовершеннолетним и предусматривающий штраф за нарушение до миллиона рублей.

«Этот законопроект нами уже разработан, и я думаю, что сегодня-завтра мы его разместим для оценки регулирующего воздействия на интернет-портале», — цитирует заместителя председателя республиканского парламента Надежду Михайлову «Интерфакс».

Согласно документу, запрет устанавливает большие штрафы для юрлиц, продающих снюсы несовершеннолетним. Максимальная санкция предусмотрена для юридических лиц: продав ребенку никотиновые пэки, можно получить штраф от 500 тысяч до миллиона рублей.

Ранее в Татарстане начали разрабатывать законопроект по ограничению распространения снюсов.