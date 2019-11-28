Минниханов в воскресенье отправится на финал «Формулы-1» в Абу-Даби

В конце недели Рустам Минниханов отправится с визитом в Абу-Даби, где пройдет финал «Формулы-1». Об этом на брифинге в кабмине заявила представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

«Ежегодно Рустама Нургалиевича приглашают на эту площадку. Это давно уже вышло за рамки просто крупного спортивного мероприятия, а позиционируется как площадка, где собираются представители мирового крупного бизнеса, экономические деятели, политикив, и по большому счету становится местом проведения переговоров», — отметила Лилия Галимова.

Ранее сообщалось, что Минниханов проводил команду «КАМАЗ-Мастер» на «Дакар-2020», прокатившись на грузовике.