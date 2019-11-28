Федор Щербаченко: «Приятно удивил «Нефтехимик», выходец из ПФЛ произвел легкий фурор»

Бывший тренер «Мордовии» Федор Щербаченко высоко оценил выступление нижнекамского «Нефтехимика» в первой части Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

— Какие команды приятно удивили в осенней части чемпионата ФНЛ?

— В первую очередь «Нефтехимик». Те, кто летом видел контрольные матчи нижнекамцев, занесли их в число аутсайдеров, однако выходец из ПФЛ произвел легкий фурор. Точечная селекция, стиль, умело подобранный именно под этих футболистов, — все это вылилось в стабильный набор очков.

— Какой футболист стал для вас главным открытием сезона?

— Конечно, Макаров! Когда полузащитник забивает столько мячей, это говорит о его уровне мастерства. Причем у него постоянно возникают моменты — несмотря на молодость, Денис обладает целым набором сильных качеств, в том числе и голевым чутьем, — считает Щербаченко.

Напомним, после 25 проведенных туров «Нефтехимик» занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице ФНЛ.