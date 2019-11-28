Крупнейшие компании Татарстана обеспечили предприятия МСП заказами более чем на 10 млрд рублей

В Татарстане увеличивается доля сделок с участием предприятий малого и среднего бизнеса как исполнителей заказов крупнейших компаний республики. Так, за 10 месяцев текущего года объем закупок лидеров рынка республики у субъектов МСП превысил 10,5 млрд рублей, сообщил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

Так, производителями кирпича и бетона в Татарстане в 100% случаев являются компании МСП, в племенном животноводстве этот показатель равняется 93%, в сфере городского благоустройства МСП заняты в 41% случаев.

В настоящее время в числе крупнейших компаний республики, обеспечивающих малый и средний бизнес заказами, оказались АО «Казметрострой», ПАО «Таттелеком», АО «Казэнерго», АО «Татмедиа», ОАО «Сетевая компания», АО «Татагролизинг», АО «Татавтодор», «Институт развития образования РТ», АО «Татспиртпром», ООО ИЦ «Энергопрогресс», АО «Татхимфармпрепараты», а также АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ», Диспетчерский центр Министерства здравоохранения РТ.

Абдулганиев добавил, что в следующем году плановые показатели по доле закупок товаров и услуг у субъектов малого и среднего бизнеса могут быть увеличены.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на сегодняшний день в рамках нацпроектов заключено 565 государственных контрактов на общую сумму 14,8 млрд рублей, что составляет 100% от всех запланированных на текущий год контрактов.

