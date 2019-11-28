Никита Дыняк: «Я — характерный парень, поэтому не прочь даже и подраться»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк поделился впечатлениями от своего первого матча на домашней для казанцев «Татнефть Арене», а также о возможности заступиться за партнеров.

— Сегодня — ваш первый матч в Казани. Как вам?

— Замечательная арена, раздевалка супер — первый раз в такой. Болельщики отличные, поддерживали команду до конца, так что я доволен.

— У вас с первых минут сегодня был запредельный настрой, спуску никому не давали.

— Я — характерный парень, поэтому не прочь даже и подраться.

— В первом периоде был момент, стычка. Не хотелось краги скинуть?

— Хотелось, судьи не дали.

— Есть установка не драться или нет?

— Нет, нам никто не говорит — драться или нет. По игре надо смотреть — какой счет или какая ситуация. Если против кого-то грубо сыграли, надо заступиться за партнера.

— Многие вас сравнивают с Лео Комаровым. Что можете об этом сказать?

— Не знаю, впервые слышу (смеется). Играю как Никита Дыняк, и все. Стараюсь помогать команде, чтобы только положительные моменты были.

— 5 очков в первых двух матчах — это заряд, настрой?

— Там не обошлось без везения: мне везло в каких-то моментах. Партнеры замыкали передачи, с мастерами приятно играть (смеется). Можно просто передачи в их сторону отдавать, они все сделают, — приводит слова Дыняка пресс-служба клуба.