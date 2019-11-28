Никита Дыняк: «Я — характерный парень, поэтому не прочь даже и подраться»
Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк поделился впечатлениями от своего первого матча на домашней для казанцев «Татнефть Арене», а также о возможности заступиться за партнеров.
— Сегодня — ваш первый матч в Казани. Как вам?
— Замечательная арена, раздевалка супер — первый раз в такой. Болельщики отличные, поддерживали команду до конца, так что я доволен.
— У вас с первых минут сегодня был запредельный настрой, спуску никому не давали.
— Я — характерный парень, поэтому не прочь даже и подраться.
— В первом периоде был момент, стычка. Не хотелось краги скинуть?
— Хотелось, судьи не дали.
— Есть установка не драться или нет?
— Нет, нам никто не говорит — драться или нет. По игре надо смотреть — какой счет или какая ситуация. Если против кого-то грубо сыграли, надо заступиться за партнера.
— Многие вас сравнивают с Лео Комаровым. Что можете об этом сказать?
— Не знаю, впервые слышу (смеется). Играю как Никита Дыняк, и все. Стараюсь помогать команде, чтобы только положительные моменты были.
— 5 очков в первых двух матчах — это заряд, настрой?
— Там не обошлось без везения: мне везло в каких-то моментах. Партнеры замыкали передачи, с мастерами приятно играть (смеется). Можно просто передачи в их сторону отдавать, они все сделают, — приводит слова Дыняка пресс-служба клуба.СпортХоккей Татарстан
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